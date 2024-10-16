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Konserde kadın döven Gençlik Kolları başkanı görevden alındı

Kırşehir'de gittiği konserde Fatma Banu Çoban'ı darp edip 'nasıl yumruk attım ama' diyerek övünen AK Parti Kırıkkale Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer serbest bırakıldı, görevden alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 08:36, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:38
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Konserde kadın döven Gençlik Kolları başkanı görevden alındı

Kırşehir Kaman'da düzenlenen konserde 25 yaşındaki Fatma Banu Çoban'ı darp ederek burnunu kıran AK Parti Kırıkkale Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer, ifadesi alındıktan sonra aynı gün serbest bırakıldı.

DHA'nın aktardığına göre olay 13 Ekim Pazar günü Kaman Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nde meydana geldi. Festival kapsamında şarkıcı Sefo'nun konserine akrabaları ile giden Fatma Banu Çoban, yer tartışması yaşadığı AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'in saldırısına uğradı. Burnu kırılan ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Çoban 2 gün sonra taburcu olurken, Ünlüer ise olay günü alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'YUMRUK ATTI, YERE DÜŞTÜM'
Fatma Banu Çoban geçirdiği ameliyat sonrası olayı şöyle anlattı: "Yanında bulunan eşi, 'Burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz' gibi sözler sarf etti. Ben de bu alanın boş olduğunu söyledim... Başka bir genç eşine yanlışlıkla temas ettiği için 'Sen benim eşime nasıl temas edersin' diye genci tehdit eder şekilde uyardı ve bir kart çıkarıp gösterdi... Daha sonra eşi olduğunu öğrendiğim kişiye sevgilinize söyler misiniz daha uygun konuşsun bizimle diye uyardım. Kadın ise 'sen benimle nasıl böyle konuşursun' diyerek yakamdan çekti. Tam 'Siz ne yapıyorsunuz' diyecektim ki Melih Ünlüer yumruk attı ve ben yere düştüm. Yumruğu benim yüzüm kadardı. Çünkü baya cüsseli birisiydi. Daha sonra ayağa kalktım. Yanımdaki arkadaşım 'Abla yüzün' dedi. Ben önce anlamadım ama daha sonra yüzüme dokunduğumda yüzüm kan revan içindeydi..."

'NASIL VURDUM DİYE ÖVÜNÜYORMUŞ'
Daha sonra çevredekilerin kendisini polisin yanına götürdüğünü, anlatan Çoban şöyle devam etti: "Polisler beni ambulansa götürdü. Ambulansın orada beklerken beyefendi eşini Kırıkkale'ye gönderiyor. Kendisi de konser alanında övünerek 'Nasıl vurdum kıza' şeklinde konuşuyormuş. Kuzenim kendisini bu şekilde konuşurken görmese şahsı belki de bulamayacaktık. Melih Ünlüer bizi asla görmediğini ve tanımadığını söyleyip üzerinde kan lekem olmasına rağmen olayı inkar ediyormuş. Ben eşinden de şikayetçi oldum. Hanımefendi ise ben de onlardan şikayetçiyim, onlar da beni darp etti diyormuş."

GÖREVDEN ALINDI
AK Parti Kırıkkale Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'in olayın ardından görevine son verildiği öğrenildi.

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