Tunceli Valisi: 27 güvenlik görevlisini şehit eden terörist canlı olarak yakalandı

Ayrıca teröristin 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili de yaraladığı öğrenildi.

Teröristin 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisini şehit ettiği belirlendi.

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