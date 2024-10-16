Tunceli Valisi: 27 güvenlik görevlisini şehit eden terörist canlı olarak yakalandı
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisini şehit eden, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili yaralayan Ahmet Kalker adlı teröristin canlı olarak yakalandığını açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 09:45, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:49
Tunceli'de 27 güvenlik görevlisini şehit eden terörist yakalandı.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahmet Kalker adlı teröristin canlı olarak yakalandığını açıkladı.
Teröristin 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisini şehit ettiği belirlendi.
Ayrıca teröristin 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili de yaraladığı öğrenildi.