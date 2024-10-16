Bursa'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ülkelerinde maddi durumları kötü olan yabancı uyruklu 4 kadının iş vaadiyle kandırılıp Antalya'ya, daha sonra iş görüşmesi bahanesiyle Bursa'ya getirilip fuhuşa sürüklendiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon başlatan ekipler, söz konusu 4 kadını kurtardı.

Şüpheliler F.P. isimli yabancı uyruklu kadın ile F.K, H.H.S. ve H.Ö'nün gözaltına alındığı operasyonda, suç geliri olduğu değerlendirilen yaklaşık 33 bin lira ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.