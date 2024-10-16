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İlk ara tatil ne zaman?

İlk ara tatilin başlayacağı tarih, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Yoğun ders ve sınav temposu içinde olan öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı yakalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 ara tatil takvimi belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 10:04, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:08
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İlk ara tatil ne zaman?

2024-2025 ara tatil tarihi, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrenciler kısa bir kış tatiline çıkabilecek. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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