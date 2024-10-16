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35 haftalık hamile kadın, metrobüste doğum yaptı!

İstanbul Esenyurt'ta 35 haftalık hamile Hanife Mete, taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste doğurdu. Genç kadın, eşi Cemal Mete'nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 10:18, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:21
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35 haftalık hamile kadın, metrobüste doğum yaptı!

Esenyurt'ta hamile Hanife Mete, sancılarının artmasıyla eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek üzerine taksi arayışına başladı.

Taksi bulamayan Mete ailesi, daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30'da metrobüse bindi. Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi.

METROBÜS PARK ALANINA ÇEKİLDİ

Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi. Araçtaki yolcular başka bir araca alındı.

Genç kadın, eşi Cemal Mete'nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi.

Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5'inci çocuklarına Yılmaz adını koydu.

Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi'ne götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da çifti hastanede ziyaret etti.

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