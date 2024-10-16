35 haftalık hamile kadın, metrobüste doğum yaptı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da çifti hastanede ziyaret etti.

Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi'ne götürüldü.

Genç kadın, eşi Cemal Mete'nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi.

Taksi bulamayan Mete ailesi, daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30'da metrobüse bindi. Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi.

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