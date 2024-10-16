2 FETÖ zanlısı Yunanistan sınırında yakalandı
Edirne'de, Meriç ilçesi yakınlarında Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 10:21, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:30
EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Meriç ilçesi yakınlarında dün 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar Z.A. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.