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Altın zirveye yakın seyrediyor -16 Ekim 2024 altın fiyatları-

Altın fiyatları 16 Ekim 2024 Çarşamba gününe yükselerek başladı. Çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 10 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 10:25, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:00
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İSTANBUL (AA) - Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 946 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 929 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 946 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 10 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,1 değer kazanarak 2 bin 677 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, şirket finansal sonuçlarının etkisiyle negatif bir seyir izlerken, yükselen dolar endeksine karşın tahvil faizlerindeki gerilemeyle altın talebi güçlü kalmayı sürdürüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da toplamda 50 baz puanlık indirim yapması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt dışında İngiltere'de konut fiyat endeksi ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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