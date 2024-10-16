Deprem sonrası 2 ilde okullar tatil edildi
Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sebebiyle Malatya ve Elazığ'da okullar tatil edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 11:30, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:56
Malatya'da hissedilen bir deprem meydana gelirken, sarsıntı Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi. AFAD'a göre, depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.
Okullar tatil edildi
Malatya Valisi Yavuz, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." açıklamasında bulundu.
Elazığ Valisi Numan HATİPOĞLU; "Yaşanan deprem sonrası ilimizde eğitime 1 gün ara verilmiştir" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin doğusunda deprem! Birçok ilde de hissedildi Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!