Manisa'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Kula ilçesinde FETÖ'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 11:27, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:33
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde FETÖ'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kula'da örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, ???????Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.