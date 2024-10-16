Canlı yayında deprem anı: Aman ya Rabbi! Korkunç...

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 10.46'da gerçekleşen ve Diyarbakır, Elazığ gibi birçok kentte de hissedilen depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Şiddetli sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Uzmanlar evlere girilmemesi konusunda uyarıda bulunurken deprem sonrası çok sayıda artçı meydana geldi.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Deprem anı ER TV canlı yayınına yansıdı. O anlarda yayında olan spikerin zor anları saniye saniye kameralara yansıdı. Sarsıntı anında spikerin, "Off. Aman Ya Rabbi. Hala devam ediyor. Korkunç. Arkadaşlar jenerik mi girsek" dediği duyuldu.