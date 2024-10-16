Canlı yayında deprem anı: Aman ya Rabbi! Korkunç...
Malatya'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem, ER TV kameralarına anbean yansıdı. Spikerin canlı yayında depreme yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi. O anlarda spikerin "Off. Aman Ya Rabbi. Hala devam ediyor. Korkunç." demesi dikkat çekti.
Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 10.46'da gerçekleşen ve Diyarbakır, Elazığ gibi birçok kentte de hissedilen depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.
BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU
Şiddetli sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Uzmanlar evlere girilmemesi konusunda uyarıda bulunurken deprem sonrası çok sayıda artçı meydana geldi.
DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI
Deprem anı ER TV canlı yayınına yansıdı. O anlarda yayında olan spikerin zor anları saniye saniye kameralara yansıdı. Sarsıntı anında spikerin, "Off. Aman Ya Rabbi. Hala devam ediyor. Korkunç. Arkadaşlar jenerik mi girsek" dediği duyuldu.
CANLI YAYINDA DEPREM ANISabah (@sabah) October 16, 2024
"AMAN YARABBİ!"#Malatyanın yerel kanalı ERTVnin sunucusu Hülya Kaya, canlı yayında depreme yakalandı: Hala devam ediyor korkunç...#deprem pic.twitter.com/gjNUhYJMGg