Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan, 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, kentte şu an itibariyle olumsuz bir etkiyle karşılaşılmadığını bildirdi.



Vali Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin Diyarbakır'da da hissedildiğini belirtti.

Zorluoğlu, "Malatya?nın Kale ilçesi merkezli depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri sahadadır. Şu an itibariyle şehrimizde olumsuz bir etkiyle karşılaşılmamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.