5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 12:27, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:28
ANKARA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı.
Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.