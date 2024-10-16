Telefon operatörlerinden Malatya'ya ücretsiz tarife

Malatya'da 5,9 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından telefon operatörleri Malatya'daki kullanıcılarına ücretsiz tarif tanımladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgede ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmediğini açıkladı. Uraoğlu, internet tabanlı uygulamaların kullanılmasını önerdi.



Turkcell'den yapılan açıklamada, "Malatya deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun." denildi.

Türk Telekom, Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Malatya deprem bölgesinde bulunan müşterilerimizin sevdikleri ile iletişime geçebilmeleri için ücretsiz dakika, SMS ve GB tanımlanmıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle." ifadeleri kullanıldı.

Vodafone Türkiye ise "Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan depremden derin üzüntü duyduk. Afet bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır. Ülkemize geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.