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'Türkiye'de 5 şirketten birinin iflas etmesi bekleniyor'

Allianz Trade, Küresel İflas Raporunu yayınladı. Raporda, 2024 yılında küresel ticari iflaslarda yüzde 11 seviyesinde keskin bir artış olacağı belirtildi. İflasların, 2026 yılında yüksek seviyelerde istikrar kazanmadan önce 2024'teki yüzde 9'un üzerine 2025 yılında yüzde 2'lik bir artış daha göstereceği tahmini raporda yer alıyor. Türkiye'de de yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik yavaşlamayla iflaslarda yüzde 20 seviyesinin görülmesi bekleniyor.

Haber Giriş : 16 Ekim 2024 12:44, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:46
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'Türkiye'de 5 şirketten birinin iflas etmesi bekleniyor'

Ticari alacak sigortasının dünyada lider şirketi Allianz Trade'in, dünyanın dört bir yanındaki uzman ekonomistleri tarafından hazırlanan Küresel İflas Raporu 2024 yılı verileri ve araştırmaları ile yenilendi. Yayınlanan raporda, GSYH'leri toplamı, küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturan birçok ülkede 2024 yılında iflasların çift haneli oranlarda artacağı vurgulandı.

Türkiye iflas oranıyla dikkat çekiyor

Allianz Trade Küresel İflas Raporu'nda Türkiye'deki iflasların tahminine de yer verildi. Raporda Türkiye, firmaların yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik yavaşlamayla yüzleşmek zorunda olduğu iki büyük pazardan biri olarak tanımlandı. Türkiye'de iflas oranının yüzde 20 olarak gerçekleşeceği de raporda yer alan bilgiler arasında.

Allianz Trade CEO'su Aylin Somersan Coqui, ticari iflaslardaki bu küresel inişli çıkışlı seyrin, kısmen hala durgun olan küresel talep, süregelen jeopolitik belirsizlik ve dengesiz finansman koşullarından kaynaklandığına şu ifadelerle dikkat çekti:

"Pandemi ve enerji krizi sırasında şirketleri iflaslardan koruyan destek perdesinin kalkmış olmasıyla 'birikmiş' iflasların ortaya çıkması da bunun bir açıklaması. Bu nedenle, GSYH'leri toplamı küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturan birçok ülke 2024 yılında çift haneli iflas artışlarından etkilenecek ve küresel GSYH'nin üçte ikisini oluşturan birçok ülkede bu yıl iflas seviyesi pandemi öncesi seviyelerin üzerine tırmanacak. Sektör bazında bakıldığında ise; inşaat, perakende ve hizmet sektörleri hem sayı hem de ölçek olarak en çok etkilenen sektörler oldu."

Küresel iflaslarda beklenenden daha fazla artış

Allianz Trade, 2024 yılına yönelik şubat ayında yayınladığı ilk küresel iflas raporunda, küresel iflasların 2024 yılında yüzde 9 artmasını ve ardından 2025 yılında istikrara kavuşmasını öngörüyordu. Ancak, küresel iflas görünümünü daha da karamsar hale getiren son gelişmeler ışığında küresel iflasların, önceki tahmine kıyasla 2 puan yükselerek 2024 yılında yüzde 11 oranında artması ve 2025 yılında da yüzde 2'lik bir artışla zirve bir seviyeye tırmanması bekleniyor. Dolayısıyla ticari iflaslar, 2026 yılına kadar durmadan artacak ve 2026 yılında iflas seviyesi istikrara kavuşsa bile yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek.

ABD'de 2025 yılında yüzde 12, Almanya'da iflasların yüzde 4 artması ve 2026'da ise her iki ülkede yüzde 4 düşmesi bekleniyor. Fransa ve Birleşik Krallık'ta çok yüksek olan iflas seviyelerinin 2026 yılına kadar daha ılımlı rakamlara gerileyeceği tahmin ediliyor. 2025'te her iki ülkede de iflaslarda yüzde 6 düşüş, 2026'da ise Fransa'da yüzde 3, Birleşik Krallık'ta yüzde 4 düşüş öngörülüyor. İtalya'da iflaslar yükselmeye devam ederek 2025'te yüzde 4 ve 2026'da yüzde 3 olacağı öngörülüyor. Çin'de ise ticari iflaslar düşük seviyelerden tırmanmaya başlayacak ve Allianz Trade tahminlerine göre 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 6 artacak.

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