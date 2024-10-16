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Bu yıl 128 bin engelli ve yaşlıya devletin 'vefa eli' uzandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ev temizliği ve kişisel bakım gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalara yönelik 81 ilde uygulanan Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin kişiye ulaşıldı. Bakanlık, söz konusu program için bu yıl 2,8 milyar lira bütçe ayırdı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 12:53, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 13:27
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Bu yıl 128 bin engelli ve yaşlıya devletin 'vefa eli' uzandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan Ulusal Vefa Programı ile vefa destek grupları, bu yılın 9,5 ayında 128 bin engelli, yaşlı ve kronik hastanın yardımına koştu.

Yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Kovid-19 salgını sürecinde hayata geçirilen Vefa Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2022'de kapsamı genişletilerek "Ulusal Vefa Programı"na dönüştü.

Vefa gruplarının büyük bölümü, kadınlardan, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi personelden oluşuyor.

Personel, ihtiyaç sahibi 60 yaş üstü kişiler, engelliler, yardıma muhtaç yalnız yaşayanlar ve 3'ten fazla 16 yaşından küçük çocuğu olan tek ebeveynli sosyal yardım yararlanıcıların ikamet ettiği evlerin temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakım ile diğer temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

- Başvurular SYDV'lere yapılıyor

Program kapsamında, ihtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ile 60 yaş ve üstü vatandaşlar, 81 ilde bu hizmetten yararlanabiliyor.

Ulusal Vefa Programı'nın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca, vakıf personelinin saha çalışmaları ve ev ziyaretleri sırasında belirlediği ihtiyaç sahipleri de hizmete dahil ediliyor.

- Bütçe, bu yıl 2,8 milyar liraya yükseldi

Vefa programı personeli, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

İhtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşayan vatandaşların taleplerini yerine getiren ekipler, geçen yıl 127 bin yaşlı, engelli ve kronik hastanın ihtiyacına cevap verdi. Bu yılın 9,5 ayında 128 bin vatandaşın yardımına koşan vefa grupları, engelli, yaşlı ve kronik hastalara yönelik desteğini sürdürüyor.

Bakanlık, geçen yıl 1,6 milyar lira bütçe ayırdığı Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yılki bütçesini 2,8 milyar liraya yükseltti.

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