MEB, birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıklarını erişime açtı
MEB, birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıklarını erişime açtı. Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları da yayınlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 13:13, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 13:14
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapılacak 1. dönem 1. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına yönelik örnek sorulara yer verildi.
Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları da yayınlandı.