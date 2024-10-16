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Güvenpark saldırısı davasında yeni gelişme

Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta 8 yıl önce, 36 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yeniden görülen davada tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 13:28, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 13:48
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Güvenpark saldırısı davasında yeni gelişme

Ankara'da 13 Mart 2016'da Kızılay'daki Güvenpark'ta 36 kişinin öldüğü terör saldırısına ilişkin yeniden görülen davada karar açıklandı.

Tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca, 13 Mart 2016 tarihinde saat 18.45 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde bomba yüklü 34 HGH 44 plakalı aracın, örgüt mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından patlatılması sonucu 36 kişi hayatını kaybetmiş, 349 kişi yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, Türkiye'de PKK/KCK'nın düzenlediği siviller ve kamu personeline yönelik terör eylemlerinin, örgütün "TAK" isimli alt birimince üstlenildiği kaydedilerek, "Örgütün 2004 sonrasında metropol ve şehir merkezlerindeki sansasyonel şiddet eylemlerini gerçekleştirmeye yönelik kurduğu TAK isimli yasa dışı alt birimini, terör örgütü PKK/KCK'nın uluslararası alandaki terörist imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla kullandığı" ifadelerine yer verilmişti.

Sanık Mehmet Veysi Dolaşan, 36 kişiyi öldürme ve "devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 37 kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılmıştı.

Ayrıca aralarında çocukların da olduğu 344 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezasına çarptırılan Dolaşan'a "izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan 16 yıl hapis ve 200 bin lira adli para cezası verilmişti.

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