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Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2 Mayıs'ta hem ihracat hem ithalat olarak İsrail ile ticaretimizi gümrüklerde durdurduk. Hiçbir tescil işlemi İsrail için yapılmıyor. Ancak Filistin hükümetinin ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının ısrarlı isteği üzerine, gümrük işlemlerinde, Filistinli ithalatçıların Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle yapmak istediği ithalatlara izin veriyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 13:45, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 13:51
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Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Mayıs'tan itibaren İsrail ile ticaretin durdurulduğunu ve İsrail için hiçbir tescil işleminin yapılmadığını belirterek, "Ancak Filistin hükümetinin ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının ısrarlı isteği üzerine, Filistinli ithalatçıların Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle yapmak istediği ithalatlara izin veriyoruz." dedi.

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen 1500 iş insanının üretici ve ihracatçı Türk KOBİ'ler ile İstanbul'da bir araya geldiği 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nun (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum) açılışına katılan Bolat, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Foruma katılan KOBİ'lerin ihracat temelli büyüdüğünü ve Afrika'yı da önemsediğini dile getiren Bolat, "Bu tür iş forumları, fuarlar ve ikili iş görüşmeleri dış ticaretimizin artmasına katkıda bulunuyor. Buraya Afrika'dan 1638 iş insanı geldi. Bunların büyük bölümü alıcı konumunda. Türkiye'ye mal satmak isteyenler de oluyor. İki gün boyunca yoğun bir şekilde görüşecekler. Çok hızlı başladı. Sabırsızlıkla iş yapmak istiyorlar. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin Afrika'yı asla bir pazar olarak değil, bir ticaret ve yatırım ortağı olarak gördüğünü kaydederek, müteahhitlikte çok büyük ilerleme sağladıklarını, 2 bine yakın projede 91,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştıklarını söyledi.

Afrika ülkelerinin Türkiye'ye saygı duyduğunu dile getiren Bolat, "Uluslararası platformlarda büyük çoğunlukla Türkiye'nin tezlerini destekliyorlar. Dünyaya Türkiye üzerinden açılıyorlar. Bunu da Türk Hava Yolları sağlıyor. İstanbul üzerinden dünyanın neresine gitmek isterlerse, önce İstanbul, ondan sonra gidecekleri yere ulaşıyorlar. Türkiye-Afrika ilişkileri çok daha güzel bir döneme girecek. Biz de başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve önderliği, hükümetimizin ve Ticaret Bakanlığımızın çalışmalarıyla buna destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Filistin'e ihracata, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle izin veriyoruz"

Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail'e ihracatına ilişkin soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye olarak İsrail'in saldırganlığı, vahşeti ve soykırımı karşısında biz bunu durdurmak için uluslararası platformlarda ve diplomatik temaslarda başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere her şeyi yaptık. Bunu da zaten Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 16 Ağustos'ta Ankara'ya ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine teşekkürlerini, şükranlarını ileterek gösterdi. Daha önce de Hamas yöneticileri geldiklerinde defalarca teşekkür ettiler. Temel hedefimiz bu vahşetin bir an önce durdurulması ve bu konuda ateşkesin kalıcı olarak sağlanması. Ama zaman geçtikçe İsrail'in hedeflerini büyüttüğü anlaşılıyor. Gazze'den sonra Batı Şeria'ya, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e yönelik saldırıları..."

Bolat, olayların başlamasından itibaren ticaretin azaltılması konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümrüklerimizde işlemler kısmen yavaşlatıldı. Tabii ticareti özel sektör yapıyor. Bu çerçevede her ay yüzde 30-40 arasında ticarette bir azalma söz konusu olmuştu. Ardından 9 Nisan'da toplam 54 fasılda ve 1019 kalem üründe ihracatımızı İsrail ile durdurmuştuk. Burada İsrail'in ateşkese yanaşmaması ve insani yardımların akışını engellemesi karşısında 2 Mayıs'ta hem ihracat hem ithalat olarak İsrail ile ticaretimizi gümrüklerde durdurduk. Hiçbir tescil işlemi İsrail için yapılmıyor. Gümrük sistemimiz kapalıdır. Ancak Filistin hükümetinin ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının ısrarlı isteği üzerine, gümrük işlemlerinde, Filistinli ithalatçıların Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle yapmak istediği ithalatlara izin veriyoruz."

- "Filistin ve Lübnan'ın her zaman yanında olacağız"

Ticaret Bakanı Bolat, Filistin topraklarında toplam 5,5 milyon insanın yaşadığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ancak Filistin'in maalesef kendi havalimanı, deniz limanı, gümrük sistemi bulunmamakta. Biz de Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ile yakın bir koordinasyon içinde onların da akredite ettiği ithalatçılar açısından gümrük işlemlerini yapıyoruz. Filistin'den Türkiye'ye yapmak istedikleri ihracata da izin veriyoruz. Her zaman Filistin'in ve Lübnan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz.

İsrail, bölge ülkelerini ateşe atmaya çalışıyor ve bölgede büyük bir savaş peşinde koşuyor. Ama uluslararası toplum çağrılarımızı hep yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız her platformda uluslararası zirvelerde, ikili toplantılarda İsrail saldırganlığının durdurulması için çok büyük gayret sarf ediyor. Bu noktada biz de Ticaret Bakanlığı olarak Filistin'e destek olmaya çalışırken İsrail'in bu saldırganlığının durması için de İsrail'e yönelik ticarete hem ihracat hem ithalat olarak 2 Mayıs'tan itibaren tamamen kesmiş durumdayız."

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