Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

Güneydoğu ve Doğu Anadolu gezisine hazırlık yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Ekim Pazartesi günü Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapan CHP, yeniden gündeme gelen 'çözüm süreci' tartışmaları gündemdeyken bu ziyareti gerçekleştirecek.

Demirtaş'ı ziyaret edecek olan Özel, 22 Ekim Salı günü partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından havayolu ile Diyarbakır'a hareket edecek.

23 Ekim'e kadar kentte kalacak olan Özel, buradan da karayolu ile Mardin'e gidecek.