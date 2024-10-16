Genç doktorun en büyük yardımcısı aynı hastanede çalıştığı hemşire annesi

İzmir Karaburun Devlet Hastanesi'ne atanan pratisyen hekim Sevim Nur Şeker, mesaisini aynı birimde hemşire annesi ile yürütüyor.



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden haziran ayında mezun olan 24 yaşındaki Sevim Nur Şeker, Sağlık Bakanlığınca, hemşire olan annesi Aslı Şeker'in görev yaptığı Karaburun Devlet Hastanesi'ne atandı.

Şeker, 25 yıllık hemşire annesinin de görev yaptığı hastanenin toplum sağlığı ve diyaliz merkezinde görevlendirildi.



Sağlık çalışanı anne ve kızı işe birlikte gidip geliyor.

Genç doktor ve hemşire anne, mesailerine diyaliz merkezinde vizite (hastaların sağlık durumunu gözden geçirmesi) yaparak başlıyor. Hemşire anne tansiyon ölçüyor, tetkikler için kan alıyor, doktor kızı ise hastaların genel sağlık durumlarının takibini yapıyor.



Doktor Sevim Nur Şeker, AA muhabirine, babasının emekli polis olduğunu, küçük yaşlardan bu yana hemşire olan annesini örnek aldığı için doktor olmaya karar verdiğini söyledi.

İlk tayininin annesinin çalıştığı hastaneye çıktığını öğrendiğinde şaşırdığını belirten Şeker, "Beklemiyorduk açıkçası çünkü çok fazla tercih yapmıştık. İlk anneme söyledim, çok mutlu oldu. Annemle birlikte hastalarla iyi bir iletişimimiz var. Annemle çalışmak bana güven veriyor. Burada kendimi yalnız hissetmiyorum." dedi.

Şeker, bir süre daha pratisyen hekim olarak çalışmaya devam edeceğini ancak daha sonra bir alanda uzman olmak istediğini anlattı.

Diyaliz tedavisi gören hastalarla yakından ilgilenmeye çalıştığını ifade eden Şeker, şöyle konuştu:

"Annemin hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim noktasında çok önemli tavsiyeleri oldu. Mesela hastalarla empati kurmamız, onlarla aile gibi olmamız gerektiğini anlatıyor. Hasta doktor ilişkisinin ötesinde biraz daha empati kurabiliyorum. Annemin burada olması hastalarla iletişimimi güçlendirdi. Hastalarla bir aile gibi olduk. Onların gönüllerini alacak, o gün onları mutlu edecek şeyler söylüyoruz. Hastalar da çok mutlu. Onlar bizi biz onları seviyoruz."

- "Onun çalışkan bir doktor olmasını istiyorum"

Anne Aslı Şeker ise kızıyla aynı hastanede çalıştığına inanamadığını dile getirdi.

Kızı sayesinde kendisini mesleğe ilk başladığı yıllardaki gibi hissettiğini ifade eden Şeker, "Kızımla işe gidip gelmemiz beni çok mutlu ediyor. Onun çalışkan bir doktor olmasını istiyorum. Aramızda iş yerinde doktor hemşire ilişkisi var. Evde hastalar hakkında çok konuşmuyoruz. Tecrübelerimden faydalanmak istediği zaman yardımcı oluyorum. Anne nasıl yapalım diye soruyor." diye konuştu.

Hastalardan Ebru Çelikbilek, 8 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü, Doktor Sevim Nur Şeker ve hemşire annesi Aslı Şeker'in kendilerine çok iyi davrandığını söyledi.

Diyaliz merkezinde aile gibi olduklarını belirten Çelikbilek, "Aileden biri gibi davranıyorlar. Bu bizler için çok önemli. Bazen ailevi sorunlarımızı bile paylaştığımız oluyor. Burası bir aile yuvası. Onlardan çok memnunuz." diye konuştu.

İsmail Konya ise anne kızın kendileriyle çok ilgilendiğini ve moral verdiğini dile getirdi.

Anne ve kızın aynı hastanede olmasının kendilerine de faydasının dokunduğunu vurgulayan Konya, "Çünkü birbirlerine destek oluyorlar, bu bize de yansıyor. Samimi bir hava içindeyiz. En iyi hizmeti görüyoruz. Annesinden de kızımızdan da memnunuz." dedi.

Başhekim Hasan Alpay, anne kızın görevlerini büyük bir hassasiyetle yaptığını, tüm hastalarla çok iyi iletişim kurduklarını belirtti.