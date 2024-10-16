Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, sabah saatlerinde Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Barzani, görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Barzani, bu görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani görüşmesi, geçtiğimiz dakikalarda başladı.