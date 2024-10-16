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Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremden etkilenen Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu, AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremde yaralananları tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret eden Vali Hatipoğlu, depremde 94 kişinin yaralandığını, 2 binanın ağır hasar aldığını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 15:43, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:30
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu, AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremde yaralananları tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret eden Vali Hatipoğlu, sarsıntıda 94 kişinin panik nedeniyle yaralandığını, 2 binanın da ağır hasar aldığını söyledi.

Vali Hatipoğlu, "Yaşanan depremler sonrasında biz Belediye Başkanımız ve ilgili kurumlarla birlikte AFAD'da bir araya geldik, bütün ekipleri sahaya çıkarttık. Şükürler olsun ilimizde yıkılan, enkaz altında kalan vatandaş olmadı. Sadece 1 binada kapı oturmasından dolayı mahsur kalma oldu, orada da 4 vatandaş çıkartıldı. Deprem anında trafikte ve yine bulundukları mekanlarda panikten dolayı yaralanmalar oldu. Rüstempaşa'daki hasarlı binayı ziyaret ettik. Burada da AFAD ekiplerimiz inceleme yapacaklar. İlk tespitlere göre 2 ağır hasarlı binamız var. Daha önce yıkım sırasında hasar alan bir binaydı süreci devam ediyordu. Başka bir binamız da ağır hasarlı. Bunun dışında ekipler alanda taramalarına devam ediyorlar. Daha önceki duyurularımız olmuştu gereksiz trafiği işgal etmeleri noktasında. Bu duyurumuzu tekrar ediyoruz gerekmedikçe trafikte olmamaları önem taşıyor. İlimizde çok büyük bir sorunumuz bulunmamakta. Bazı köy yollarımızda ihbar var ama kapalı yolumuz yok onların da müdahalesini ekiplerimiz yapıyor. Ben tekrar bölgemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. En son 94 yaralı sayısı intikal etti bize. Bunların büyük kısmı panik anında veya o sırada bir işle meşgul olan vatandaşların dolayı yaralanmalar var. Ekiplerimiz müdahale ediyorlar. Yoğun bakımda şu anda daha çok kalp ritminden dolayı rahatsızlığı olan 2 vatandaşımız var. Onlar da depremden dolayı değil panik dolayısıyla oluşan rahatsızlıklar. Bu akşam okullarla ilgili tekrar değerlendirme yapacağız, hayatın olağan akışının tekrar başlaması arzusundayız. Şu an itibarıyla 2023 depremi dolayısıyla bütün ekiplerimiz oldukça duyarlı ve üst safhada çalışıyorlar" diye konuştu.

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