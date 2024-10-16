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Okulda korku dolu anlar: Öğretmen müdüre silah çekti

ETİLER'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silah patlamayınca dışarıya çıkan öğretmen, silahını doldur boşalt yapınca silah ateş. Panik yaşanan olayda öğrenciler tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 16:26, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 17:57
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Beşiktaş'ta, görev yaptığı lisede silahla ateş eden öğretmen gözaltına alındı.

Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A. (34), iddiaya göre tartıştığı okul müdürüne silah çekti.

Silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkan Serdar A, doldur boşalt yaptığı sırada silahla havaya ateş etti.

Sesi duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, öğretmeni gözaltına aldı. Serdar A'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu.

Serdar A'nın okulda kadrolu olarak görev yaptığı ve bir süredir mobinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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