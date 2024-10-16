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Airbus 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Avrupalı havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus, uydu projelerindeki kayıpların artmasının ardından Savunma ve Uzay bölümündeki 2 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 16:42, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:43
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Airbus 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Airbus'tan yapılan açıklamada, özellikle zarar eden Uzay Sistemlerinde "karmaşık iş ortamı" nedeniyle yeni tedbirlerin alınacağı ve uzay bölümünün iş gücünün yeniden yapılandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu tedbirlerin sonucunda Airbus Savunma ve Uzay bölümünde 2026 ortasına kadar 2 bin 500'e kadar pozisyonun azaltılması bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

Şirketin açıklamasında, işten çıkarmaların detaylarının başta sendikalar olmak üzere sosyal ortaklarla birlikte belirleneceği de vurgulandı.

Söz konusu işten çıkarmaların en fazla Almanya'da savunma biriminin genel merkezinde olması bekleniyor.

Airbus Savunma ve Uzay Bölümü Üst Yöneticisi (CEO) Michael Schoellhorn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, savunma ve uzay sektöründe pazarın, son yıllarda kesintiye uğrayan tedarik zincirleri, savaş alanındaki hızlı değişimler ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle artan maliyet baskısı gibi etkenlerle zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Airbus'ın Savunma ve Uzay bölümünü, sürekli gelişen bu pazarda lider ve rekabetçi bir oyuncu olarak hareket edebilecek şekilde şekillendirmek istiyoruz. Bu da bizim daha hızlı, daha yalın ve daha rekabetçi olmamızı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada yaklaşık 35 bin kişi istihdam eden Airbus'ın savunma ve havacılık bölümü yılın ilk yarısında 989 milyon avroluk zarar açıklamıştı.

Merkezi Fransa'da bulunan Airbus, Almanya, İngiltere ve İspanya'da da operasyonlarını yürütüyor.

Öte yandan, Airbus'ın en büyük rakibi ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing de 12 Ekim'de iş gücünün yüzde 10'una denk gelen 17 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu. İşten çıkarmalar, ABD'li şirketin yüksek kayıplar ve operasyonel sorunlarla mücadele ettiği ticari uçakların ana faaliyet alanında yapılacak. Boeing'in Savunma bölümü, ABD hükümetinden gelen siparişler sayesinde istikrarlı kalıyor.

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