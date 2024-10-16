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Yeni doğan bebeğini klozete bırakan Rus kadın tutuklandı

Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rus kadın tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 19:14, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 19:43
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Yeni doğan bebeğini klozete bırakan Rus kadın tutuklandı

Antalya Havalimanı'nda 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunmasına ilişkin gözaltına alınan ve hastanede tedavi altında olan Rusya vatandaşı E.B. (28) taburcu edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rus kadın tutuklandı.

- Olay

Antalya Havalimanı polisine, 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğuna yönelik ihbar yapılmış, bebeğin Rus uyruklu E.B. tarafından terk edildiği tespit edilmişti.

Ekipler E.B. ve yanında bulunan kadını Moskova'ya gitmek üzereyken gözaltına almış, bebeğin annesi olduğu iddia edilen kadın hastanede tedavi altına alınmış, diğer kadın ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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