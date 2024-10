Özel'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'mülteci' çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Halk Buluşmaları" çerçevesinde Kırıkkale'de vatandaşlarla bir araya geldi. İlk ziyaretini partisinin il başkanlığına yapan Özel, daha sonra Belediye Başkanı Av. Ahmet Önal'ın makamına geçti. Burada sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Özel, ardından belediye binası önünde vatandaşlara hitap etti.

Şu ana kadar gerçekleştirdiği her 105 mitingde emeklilerin sorunlarını dile getirdiğini belirten Özel, "2000'den önceki yıllara uygulanan, sonraki yıllara uygulanmayan intibak yasası, vergi iadesindeki beklentileri ve sağlık alanında maaşlarından yapılan yüksek kesintiler, 65 yaş üstündekilerin ulaşımda yaşadıkları sorunlar var. Ama en önemli zorluk emekli maaşlarının getirildiği nokta. Hepimiz biliyoruz, AK Parti geldiğinde, 3 Kasım 2002 tarihinde bir emeklinin en düşük maaşı 1,5 asgari ücret düzeyindeydi. Tayyip Bey dedi ki 'Sizi enflasyona ezdirmeyeceğim. Enflasyona göre zam yapacağım.' Ne yaptı? TÜİK'e göre hesap yaptı. TÜİK ne demek? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri demek. Tayyip Bey'i üzmedi ama emekliyi üzdü. Emeklinin yıllar içinde birike birike canını okudu. Hiç dokunmasalardı, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret düzeyindeydi" diye konuştu.

"Türkiye'de altın hesabı şaşmaz"

Asgari ücret konusuna da değinen Özel, "Bugünkü asgari ücrette, beğenmediğimiz asgari ücrete göre bile tam 26 bin TL olacaktı. Ama bugün 12 bin 500 lira. Her hesap şaşar, Türkiye'de altın hesabı şaşmaz. Tayyip bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira ile 2,5 çeyrek altın alıyor. Elimizi vicdanımıza koyalım, birlikte konuşalım, 12 bin 500 lira ile aldığınız 2,5 çeyrek altın nerede, bundan 20 yıl önce alınan 8 çeyrek altın nerede? Karşıda kuyumcu var, oradan bir emekli bir çeyrek altın alsa, cebine koysa, evine vardığında o altının kayıp olduğunu görse hemen çıkar geçtiği yola bakar. Bir emekli değil, her emekli 1 altın değil, 5,5 altın, bir kez değil, her ay cebinden düşürüyor, kaybediyor. Bir şey nerede aranır? Nerede kaybolduysa orada bulunur. 8 çeyrek altından 2,5 çeyrek altına düşecek o kaybı 3 Kasım 2002 günü kurulan sandıkta kaybettiniz. Şimdi o kaybettiğinizi bulmak için kurulacak yeni sandığa gidecek misiniz?" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin bütün demokratlarına teşekkür ediyorum"

Türkiye'nin sorunlarını çözmek için CHP'nin iktidar olması gerektiğini belirten Özel, "O zaman emeklinin sıkıntıları çözülecek, asgari ücretlinin sıkıntıları çözülecek, kepengini siftahsız indiren esnafın sorunları çözülecek, destekleme alamadığı için zor durumda olan, maliyetinin altında ürününü satanların, süt üretemediği için para kazanamayan ve hayvanlarını gözü yaşlı bıçak altına yatıranların sorunları çözülecek. O günlerin gelmesi için bu iktidarın gitmesi lazım. Ben 31 Mart seçimlerinde hem Kırıkkale için hem Türkiye için bir önemli ittifaktan bahsetmiştim. Demiştim ki bu sorunları tek başımıza çözemeyiz, bu seçimi tek başımıza kazanamayız. Ama eğer siz inanırsanız, siz güvenirseniz, büyük ittifakı kurarsak hep birlikte kazanırız. O ittifakın adı Türkiye ittifakıydı. O ittifakın içinde sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar var. Yeter ki milletine, bayrağına ve Atatürk'e saygılı olsun. Bütün demokratlar Türkiye İttifakı'nda yer aldılar ve hep birlikte 31 Mart'ta yüzde 38'lik bir oyla 47 yıl sonra Atatürk'ün partisini birinci parti yaptılar. Türkiye'nin bütün demokratlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

"1 Ekim günü meclise geldiler, dediler ki 'İsrail Türkiye'ye saldıracak"

Özel, TBMM'de yapılan özel oturum ve kredi kartlarına ek vergi getirilmesi ile ilgili de konuşarak, "Birileri 'Cambaza bak' diyerek dikkati dağıtmayı, yoksulluğu, işsizliği, çaresizliği konuşturmamayı, hatta siz cambaza bakarken cebinizden para aşırmayı hesap eden bir anlayış var. 1 Ekim günü meclise geldiler, dediler ki 'İsrail Türkiye'ye saldıracak.' Dedik ki 'İsrail kim, Türkiye'ye saldırmak kim? Bu güçlü ordu varken, gerektiğinde ölmek için gözünü kırpmayacak 83 milyon varken, Conkbayırı'nda, Anafartalar'da kefensiz yatanların torunları varken bu İsrail, Netanyahu nasıl bize saldıracak' dedik" ifadelerini kullandı.

"Maalesef haklı çıktık"

Makine Kimya Endüstrisi'nin (MKE) özelleştirilmesine de tepki gösteren Özel, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"2022 faaliyet raporuna göre 2 bin 952'ye düştü. O gün özelleştirdikleri Makine Kimya Enstitüsünün, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl açıklanan İSO İlk 500 Listesinde o yıl Türkiye'nin 90'ıncı şirketiydi, 1 yıl sonra 121'e düştü, 2022'de 137'ye düştü, 2023'te 181'inci sıraya düştü. Bu sene ilk 200'ün dışında kalması ihtimal. O gün bizimle birlikte direnen Petrol-İş sendikasının yaptığı açıklamaya göre, MKE'de işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri şirket yapısına geçtikten sonra azaldı, kazalar ve meslek hastalıkları arttı. Şu anda Makine ve Kimya Endüstrisi'nde iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının yanı sıra, düşük ücret sorunları vardır. Maalesef haklı çıktık. Keşke onların dediği gibi çıksaydı, o özelleştirme bu şehre yarasaydı."

Türkiye'deki sığınmacı sorununun kötü dış politikanın bir sonucu olduğunu söyleyen Özel, "Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, Esad da af çıkartmışken bu çıkarttığın kararnameleri, yönetmelikleri geri çekmelisin. Artık Suriyelilerin ülkesine gitmesi, bu ülkenin kaynaklarını tüketmemesi gerekmektedir. Buradan çağrımız bir daha Erdoğan'adır. Evlinin evi güzeldir, herkesin memleketi güzeldir. Bizim yoksulumuz bize yetmekte, bizim işsizimiz bize yetmektedir, artık bu işin bitmesi gerekmektedir" diye konuştu.

"Bundan sonra geçim yoksa seçim var"

Özel, açıklamalarının sonunda Türkiye ittifakının ilk seçimlerde yeniden kurulması gerektiğini belirterek, seçmenlere çağrıda bulundu. Ekonomik zorlukların altını çizen Özel, "Önümüzdeki seçimlerde emeklilere soruyorum; geçim var mı Kırıkkale'de? İşçileri, esnafları soruyorum; geçim var mı? Peki, bundan sonra geçim yoksa seçim var" dedi.