Suriye'den gelen havan toplarına TSK anında karşılık verdi
Suriye tarafından gelen iki havan topu Kilis sınırına düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri anında karşılık verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 20:57, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 20:58
Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen iki havan topu, Kilis'in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri anında havan toplarının geldiği bölgeyi ateş altına aldı. Bölgede çatışmalar devam ediyor.