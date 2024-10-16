Suriye'den gelen havan toplarına TSK anında karşılık verdi

Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen iki havan topu, Kilis'in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri anında havan toplarının geldiği bölgeyi ateş altına aldı. Bölgede çatışmalar devam ediyor.