DMM: TSK'nın Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır

Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır.

"Türkiye-Suriye sınırında çıkan bir çatışmadan seken RPG 7 mermisi, mayınlı araziye düşmüş ve yangın çıkmasına neden olmuştur.

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