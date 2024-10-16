DMM: TSK'nın Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır, sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı yoktur" açıklamasını yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 21:23, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 21:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Türkiye-Suriye sınırında çıkan bir çatışmadan seken RPG 7 mermisi, mayınlı araziye düşmüş ve yangın çıkmasına neden olmuştur.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır.
Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır.
Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."