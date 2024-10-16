Tokat'ta kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Tokat'ta kamyonetle çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 21:57, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 22:03
Yeşilyurt ilçe girişinde, Selman G. yönetimindeki 60 YC 381 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Mahmut D. idaresindeki 60 YD 739 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Abdullah Polat ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla yaralı Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polat, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.