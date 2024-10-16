İsrail bir kez daha BM Barış Gücü'nü hedef aldı

UNIFIL'den yapılan açıklamada, "Bu sabah Kefer Kila yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerleri, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının gözetleme kulesine ateş açtığını gözlemlemiştir." ifadesine yer verildi.

Saldırı neticesinde iki kameranın tahrip olduğu ve kulenin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, başta İsrail ordusu olmak üzere tüm aktörlere BM personelinin güvenliğine ve tesislerinin dokunulmazlığına saygı gösterme yükümlülüğü hatırlatıldı.

- İsrail, Barış Gücü unsurlarını 4 kez hedef almıştı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istediği UNIFIL askerlerine yönelik 10 Ekim itibarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Arka arkaya 4 gün boyunca tekrarlanan saldırılarda 20 Barış Gücü askerinin yaralandığı duyurulmuştu.