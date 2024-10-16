Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 147 ölü

Majiya Bölge Başkanı Mahmud Sayyadi Ringim de AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 147 kişinin toplu bir mezara defnedildiğini söyledi.

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