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17 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

17 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 00:05, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 00:08
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17 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek, Kurtulmuş ve Köver ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Sergi Açılışı'na katılacak, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı çerçevesinde düzenlenen Macar Müzikleri Dinletisi'ne iştirak edecek.

(TBMM/11.30/12.15/13.45/14.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Yerel Paydaş Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, üniversitenin 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni ile 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması programına iştirak edecek.

(Erzurum/09.30/10.00/12.30)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kilis'te Valiliği ziyaret edecek, Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Prof. Dr. Alaettin Yavaşça Devlet Hastanesi ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

- Bakan Memişoğlu, Gaziantep'te Valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şehir Hastanesi ziyaretlerinde bulunacak, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği 15. Kongresi ile Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kilis/09.30-11.30/Gaziantep/12.30-16.30)

5- TBMM Genel Kurulunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunu ziyaret edecek.

(Ankara/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın Denizli Otoyolu'na ilişkin basın açıklaması yapacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Aydın/11.00/12.00/12.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

- TCMB, ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Zirvesi yapılacak.

(Brüksel)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı başlayacak.

(Brüksel)

3- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Selçuk Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı Töreni ile üniversitenin senato toplantısına katılacak.

(Konya/10.00/11.00)

SPOR

1- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray Petrol Ofisi, İtalya'nın Roma takımını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/19.45)

2- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Fenerbahçe Beko, Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Berlin/20.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında, K Grubu'nda Beşiktaş, Portekiz'in Benfica takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak müsabakasıyla tamamlanacak.

(Bursa/18.00)

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