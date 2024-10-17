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Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için hazırlanan yargı paketi kapsamında, kamuoyunda infiale yol açan suçlarda ceza alt sınırının yükseltilmesi gündemde. Böylece magandaların daha fazla ceza almaları ve daha uzun süre cezaevinde kalmaları sağlanacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 08:45, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 08:47
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Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!

AK Parti ve Adalet Bakanlığı, toplumdaki cezasızlık algısının giderilmesine yönelik yargı paketi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Sorunun büyük ölçüde çözülmesinin sağlanması için tüm konular detaylı bir şekilde incelenip etki analizleri yapılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında iki önemli konu da tartışmaya açıldı. Bunlardan ilki, toplumda büyük tepki yaratan bazı suçlarda cezaların alt sınırının yeniden düzenlenmesi.

Örneğin trafikte ya da sokakta yaşanan maganda saldırılarının büyük çoğunluğu (organlara zarar vermemişse) "organ zafiyetine neden olmadan yaralama" kapsamına giriyor ve alt sınır 1 yıl hapis olarak düzenleniyor. Bu kişiler tutuklanmadığı gibi cezaevine de girmiyor. Nitelikli hırsızlıkta da ceza alt sınırı 2 yıl. Bu gibi kamuoyunda infial yaratan suçların ceza alt sınırlarının yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Bu kapsama girecek suçlar ile ilgili tarama yapılıyor.

CEZASIZLIK ALGISI ÇÖZÜLÜYOR

Tartışılan konulardan biri de ceza alt ve üst sınırları arasındaki makasın daraltılması. TCK'da ceza alt ve üst sınırları arasında makas "1 yıldan 5 yıla" gibi oldukça açık. Yapılan çalışma hakimlerin büyük çoğunluğunun cezaları üst değil alt sınırdan verdiğini ortaya koydu.

Alt sınırdan ceza verildiği için toplumun hassas olduğu birçok konuda suçluların daha kısa süre cezaevinde kalmasına neden oluyor. TCK'daki ceza alt ve üst sınırları arasındaki bu makasın daraltılması halinde hakimin takdir yetkisi sınırlanmış olacak. Suçlulara daha fazla ceza verilmesi ve daha uzun süreler cezaevinde kalmaları sağlanacak.

YENİ PAKET VERİLİYOR: BOŞANMADA BEKLEME SÜRESİ 1 YILA İNECEK

Bu arada AK Parti, hazırlıkları tamamlanan, ancak Meclis tatile girmeden önce TBMM Başkanlığı'na sunulan yargı paketinden ayrılan maddeleri içeren yeni paketi gündeme taşıyor.

22 maddelik paketin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifte, boşanmanın reddinden sonra ortak hayat kuramayan çiftlerin tekrar dava açması için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indiriliyor.

Noterlerin hafta sonu çalışması, yargılama süreleri gibi düzenlemeler de pakette yer alıyor. Cezasızlık algısını ortadan kaldıran paketin ayrı bir teklif olarak Meclis gündemine taşınması planlanıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN

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