TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2025 yılı bütçe teklifinin görüşmelerine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bütçe bağlama töreni yapılacak.

Bütçe görüşmelerinde Meclis'teki ilk durak Plan ve Bütçe komisyonu olacak. Cevdet Yılmaz 22 Ekim'de Komisyonda sunum yapacak. Ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek. Bütçenin geneli üzerinde görüşmeler 30 Ekim'de başlayacak.

TBMM Başkanlığı ve 17 bakanlığın bütçeleri görüşülecek

Geneli üzerindeki görüşmelerin ardından kurum bütçelerinin görüşmeleri başlayacak. Ele alınacak ilk kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 17 bakanı sırayla bütçelerini sunacak.

Son olarak da Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. Komisyonda bir önceki yılın Sayıştay raporları da değerlendirilecek. Müzakerelerin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Bütçe görüşmelerinde ziyaretçi yasağı

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki mesainin ardından görüşmeler Aralık ayı başında Genel Kurul'da devam edecek. Meclis Genel Kurulu 12 gün boyunca aralıksız mesai yapacak.

Görüşmeler boyunca Meclis'e misafir alınmayacak, partiler grup toplantılarına ara verecek.