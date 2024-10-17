Sivas'ta peş peşe 2. deprem
Sivas'ta peş peşe 2. deprem
Sinpaş YTS ile Bankasız Faizsiz Araba Sahibi Olun!
Sinpaş YTS ile Bankasız Faizsiz Araba Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
'Yeni doğan çetesi' soruşturmasında iddianame hazırlandı
'Yeni doğan çetesi' soruşturmasında iddianame hazırlandı
Gözler TCMB'nin faiz kararında
Gözler TCMB'nin faiz kararında
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
'Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı gerçekleştiği' iddiası yalanlandı
'Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı gerçekleştiği' iddiası yalanlandı
Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi
FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 194 artçı sarsıntı meydana geldiğini, depremden etkilenen illerde 1216 personel ve 363 araçla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 11:36, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:36
Yazdır
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yerleşim yerlerindeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, çalışmalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarından toplam 1216 personel ve 363 aracın katıldığını kaydetti.

- 194 artçı sarsıntı meydana geldi, 249 kişi etkilendi

Bakan Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3,3 büyüklüğünde olmak üzere 194 artçı sarsıntı meydana geldiğini aktardı.

Yerlikaya, "Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır'da 19, Adıyaman'da 18, Erzincan'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ'da 9, Malatya'da 2 toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar 1475 ihbar geldiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, bu ihbarların 1223'ünün bilgi, 252'sinin de yardım amaçlı olduğunu kaydetti.

Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ'da 12 bin kişilik yemek hizmeti verildiğine değinen Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber