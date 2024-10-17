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Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamı trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün tamamını hizmete aldıkları Aydın-Denizli Otoyolu'nun ardından Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir'den Antalya'ya kadar daha hızlı, güvenli ve konforlu bir otoyol ulaşımı sağlayacaklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 12:20, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:17
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Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamı trafiğe açıldı

Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamının trafiğe açılışı dolayısıyla Aydın gişelerinde yaptığı açıklamada, 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu'nun Aydın Çevre Yolu'ndan başlayıp Kuyucak Kavşağı'nda son bulan 70 kilometrelik son bölümünü trafiğe açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Geçen yıl Kuyucak Kavşağı ile Kocabaş Kavşağı arasında kalan 80 kilometre ile 13 kilometrelik bağlantı yolunu hizmete sunduklarını hatırlatan Uraloğlu, "Otoyolumuzun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da teşrifleri ile yolumuzun resmi açılış törenini de gerçekleştireceğiz." dedi.

Uraloğlu, Aydın ve Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Otoyolumuz sayesinde Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indiriyoruz. Artık Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede ulaştırmış olacağız. Özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerinin olduğu Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimize de ulaşımı daha konforlu hale getirmiş olacağız."

Menderes Nehri'nin bu topraklara hayat vermesi gibi otoyolun da bölge ekonomisine can suyu olacağını ifade eden Uraloğlu, "Otoyolumuzla zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira olmak üzere yıllık 5,3 milyar lira tasarruf elde etmiş olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına da ayrıca katkı vermiş olacağız." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki kamu-özel iş birliğinin bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modeli olduğunu belirterek, yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağladıklarını anlattı.

Temeli 2020'de atılan Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4 yıl içinde trafiğe açıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Eğer bu model ile yapımını gerçekleştirmemiş olsaydık çok daha uzun bir yapım süresinde bunu hayata geçirmiş olacaktık. 7 ile 20 yıl arasında tamamlanan projeleri kamu özel işbirliği modeli ile 5 yıldan daha kısa sürelerde tamamlıyoruz." dedi.

- "Benim için bir evladın büyütülüp düğününün yapılması gibi"

Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun ardından Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını da hayata geçireceklerini belirterek, "Tamamlandıklarında, İzmir ile Antalya arasındaki 580 kilometrelik devlet yolu uzunluğunu sadece 440 kilometrelik otoyola çevirmiş olacağız. İzmir'den Antalya'ya kadar daha hızlı, güvenli ve konforlu, kesintisiz bir otoyol ulaşımı sağlamış olacağız. Böylece İzmir'den Antalya'ya ulaşım süresini 6-7 saatten 3-3,5 saate düşürecek ve iki büyük turizm merkezi birbirine daha da yaklaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Otoyol inşaatında emeği geçenlere teşekkür eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu proje benim için bir evladın büyütülüp düğününün yapılması gibidir. Niye? Bölge müdürlüğüm zamanından başlayarak projesinden arazi tespitlerine, sondajlarına kadar, sonra da genel müdürlüğüm döneminde bu işin ihalesinden ve yapımına kadar çok gayret ettik. Şimdi de Rabbim bu görevde, bu projeyi açmayı bizlere nasip etti."

Bakan Uraloğlu konuşmasının ardından oyuncu Alp Kırşan'la bindiği TOGG'u açılan yolda kullandı.

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