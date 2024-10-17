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Malatya'daki depremden etkilenen 9 kişinin tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 13:33, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:34
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Malatya'daki depremden etkilenen 9 kişinin tedavisi devam ediyor

Memişoğlu, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Memişoğlu, buradaki açıklamasında, şehrin 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini hatırlattı.

Depremde hasar alan Kilis Devlet Hastanesinin, yapılacak tadilatların ardından yakın zamanda tekrar hizmete gireceğini belirten Memişoğlu, emeği geçen sağlık personeline teşekkür etti.

Temel sağlık hizmetlerini ön planda tuttuklarını vurgulayan Memişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Aile sağlıkları, sağlık hayat merkezlerimizle ilgili de burada iyi yatırımlar yapılmış. Onları da biraz daha geliştireceğiz. Aynı zamanda malumlarınız bazı mevzuatsal çalışmaları da yapıyoruz. Hekim arkadaşlarımız emin olsunlar ki iyi hekimlik uygulamasını yapan, gerçekten hekimlik değerlerini taşıyan bizler gibi onlar da bu mevzuatlardan faydalanacaklar. Onların bilmesini istiyorum. Özellikle hekim arkadaşlarıma, aile hekimi arkadaşlarıma bunu ifade etmek istiyorum. Aile hekimleri bizim için çok değerli ve önemli bir yerdeler. Onlar, mahallenin en uç noktasındaki ailelerin içindeki sağlıkçılarımız. Onun için merak etmesinler. Biz elimizden geldiğince onları en iyi şekilde mevzuata hazırlıyoruz ve destekleyeceğimizi de bilmelerini istiyorum."

- Depremden etkilenen 9 kişinin tedavisi devam ediyor

Memişoğlu, dün Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda hastanelerimizde 9 kişi yaralanmalarından dolayı tedavi görüyor. Bunlar yüksekten atlama gibi yaralılar. Depremden direkt etkilenenler değil, onların tedavileri devam ediyor. Bir sorunumuz yok. İnşallah yakın zamanda onları da taburcu edeceğiz. Herkese yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz sağlıkçılar her zaman her türlü afet, salgın gibi maalesef zor ve acı olaylarda hizmete devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."

Kemal Memişoğlu, daha sonra AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti.

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