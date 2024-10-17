78 yaşındaki Trump: Sadece aptallar yaşlıları üst düzey görevlere getirir

Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
Sinpaş YTS ile Bankasız Faizsiz Araba Sahibi Olun!
Sinpaş YTS ile Bankasız Faizsiz Araba Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
Konut satış adedinde son 21 ayın zirvesi görüldü
Konut satış adedinde son 21 ayın zirvesi görüldü
Depremler nedeniyle Sivas'ta eğitime ara verildi
Depremler nedeniyle Sivas'ta eğitime ara verildi
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
'Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı gerçekleştiği' iddiası yalanlandı
'Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı gerçekleştiği' iddiası yalanlandı
Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Ana sayfaHaberler Dünya

78 yaşındaki Trump: Sadece aptallar yaşlıları üst düzey görevlere getirir

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı 78 yaşındaki Donald Trump, "sadece aptal insanların, yaşlıları üst düzey federal görevlere getireceğini" söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 13:36, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:54
Yazdır
78 yaşındaki Trump: Sadece aptallar yaşlıları üst düzey görevlere getirir

Bloomberg News'e konuşan Trump, Yüksek Mahkeme'deki pozisyonlarla ilgili olarak "Sadece aptal insanlar, yaşlıları (yüksek pozisyonlara) koyar." ifadesini kullandı.

Röportajda 78 yaşında ABD başkanlığı için yarıştığı hatırlatılan Trump, bu yorumu geçiştirdi ve kendi yaşıyla ilgili soruyu görmezden geldi.

Trump, Beyaz Saray'da dört yıllık bir dönem için daha yarışıyor ve şu anda ABD tarihindeki en yaşlı başkan adayı. Cumhuriyetçi aday, 5 Kasım'da seçilmesi halinde 2029 yılında görev süresini tamamladığında 82 yaşında olacak.

Trump, yaşını, zihinsel uygunluğunu ve hizmet etme yeteneğini sorgulayan Demokratlar için sık sık hedef haline getiriliyor.

Öte yandan, Trump'ın ifadeleri, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının da tepkisine yol açtı.

Daha önce New York Yüksek Mahkemesi için bilişsel değerlendirmeler yapmış olan klinik psikolog Dr. Ben Michaelis, The Independent gazetesine yaptığı açıklamada, Trump'ı şahsen muayene etmediğini, bu nedenle resmi bir teşhis koyamayacağını, ancak eski başkanın, Harris'e karşı tartışmasını izlediğini vurguladı. Michaelis, Trump'ın "bilişsel açıdan gerçekten güçlü bir yerde olmadığını" dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber