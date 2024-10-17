YÖK Başkanı: Son dönemde en çok yeşil ve dijital beceriler üzerinde duruyoruz

Özvar, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'nın tarih boyunca eğitim ve kültür kenti olduğunu belirtti.

Selçuk Üniversitesi'nin çok kıymetli ve köklü bir eğitim kurumu olduğuna değinen Özvar, "Öncelikle öğrencilerimize seslenmek isterim, Konya gibi kadim bir şehirde ve Selçuk Üniversitesi gibi köklü bir kurumda eğitim almanın sizlere çok şey kazandıracağına inanıyorum. Hem şehrimiz hem de üniversitemizin bütün imkanlarından faydalanmalısınız. Üniversite hayatını sadece derslerde, sınavlardan ibaret görmemelisiniz. Tek hedefiniz diploma almak olmamalı. Sosyal ve kültürel hayatın her zaman içinde olmaya gayret sarf etmelisiniz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin son 22 yılda yükseköğretimde muazzam bir gelişme kaydettiğini vurgulayan Özvar, Türkiye'nin 208 üniversitesi, yaklaşık 185 bin öğretim elemanı ve yaklaşın 4 milyonu örgün eğitimde olmak üzere 7 milyona yaklaşan öğrencisiyle son derece büyük bir hacme ulaştığını dile getirdi.

Yükseköğretim sisteminin gelecekte küresel ve bölgesel rekabet gücünü artırabilmesi ve sürdürebilmesi için 5 stratejik hedef belirlediklerine dikkati çeken Özvar, bunların erişilebilirlik, kapsayıcılık, kalite, üretkenlik, mükemmellik, araştırma, yenilikçilik, uluslararasılaşma, istihdama duyarlılık ve hayat boyu öğrenme olduğunu söyledi.

Üniversitelerin uluslararasılaşmasının üretilen bilginin kalitesine de katkı vereceğini anlatan Özvar, "Selçuk Üniversite'mizin uluslararası öğrenci sayısı ve toplam öğrenci içindeki oranını daha ileri noktalara taşımak gerektiğini paylaşmak isterim. Mevcut durumda üniversitemizde uluslararası öğrenci sayısı 2 bin 100'ün biraz üzerinde seyrettiğini ve bu durumun toplam öğrenciler içindeki oranı yüzde 3'ler civarında olduğunu ifade etmek isterim. Konya'nın ve Selçuk Üniversitesi'nin uluslararası öğrenciler açısından önemli bir cazibe merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

- "Sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs projesini hayata geçirdik"

Özvar, Türkiye'yi küresel etkiye sahip bir araştırma ve yenilik odağı haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Amacımız, yükseköğretim programlarını istihdama duyarlı ve sektörle sürekli bir biçim vermek, sürekli geliştirmek ve yaymaktır. YÖK olarak son dönemde üzerinde en fazla durduğumuz başlıklar arasında yeşil ve dijital beceriler yer almaktadır. Yeşil beceriler konusunda bilinçli bir gençlik yetiştirmek, üniversitelerimizin daha yeşil, daha verimli ve daha fazla sosyal sorumluluk üstlenen kampüslere sahip olmasını desteklemek adına sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. İlk etapta 11 üniversite kampüsümüz bu projede yer almıştır. Bu projeyle kampüslerimizin enerji verimliliğini arttırmayı, su kaynaklarını korumayı, atık idaresini optimize etmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için kaynakların etkin kullanımının, maliyetleri düşürmenin ve yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi öne çıkarıyoruz."

Dijital dönüşümün çalışma hayatını köklü şekilde değiştirdiğini vurgulayan Özvar, yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti gibi teknolojilerin iş yapma şekillerini yeniden tanımladığını ve dijital becerilerin her sektörde gerekli hale geldiğini dile getirdi.

Konya Valisi İbrahim Akın da her akademik yılın, bilimsel düşünceye katkı sağlamak, yeni keşifler ve çözümler üretmek için bir fırsat olduğunu anlatarak, "Sevgili gençler, sizler, ülkemizin en büyük zenginliği ve umudusunuz. Okumak için Konya'yı ve Selçuk Üniversitesi'ni tercih eden siz gençlerimizi tebrik ediyor, Konya'mıza hoş geldiniz diyorum. Her biriniz, Selçuk Üniversitesi'nin sağlam temelleri üzerinde kendinizi inşa edecek, bu topraklardan aldığınız güçle geleceğe yürüyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Özvar'a tablo hediye etti.