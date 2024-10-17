Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
Sinpaş YTS ile Bankasız Faizsiz Araba Sahibi Olun!
Sinpaş YTS ile Bankasız Faizsiz Araba Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
Konut satış adedinde son 21 ayın zirvesi görüldü
Konut satış adedinde son 21 ayın zirvesi görüldü
Depremler nedeniyle Sivas'ta eğitime ara verildi
Depremler nedeniyle Sivas'ta eğitime ara verildi
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
'Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı gerçekleştiği' iddiası yalanlandı
'Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı gerçekleştiği' iddiası yalanlandı
Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı verilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre düzenli olarak yayımlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 13:55, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:56
Yazdır
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama

TÜİK'ten yapılan açıklamada, kurum tarafından yayımlanan "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri"ne ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler konusunda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

İddiaların gerçekle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, "Çalışmanın amacı, ülkemizde yaşanan çocuk mağduriyeti ve suçluluğunun nedeniyle boyutlarının belirlenmesi, elde edilen bilgiler doğrultusunda önleyici, koruyucu ve iyileştirici tedbirlere temel oluşturacak politika ve stratejilere karar verilmesi için altyapı oluşturulmasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu bültene ilişkin çalışmaların 1997'de 27 ilde başladığına işaret edilen açıklamada, Resmi İstatistik Programı kapsamında çalışmanın 2007'de 81 ile çıkarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, üretilen ayrıntılı istatistiklerin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından elde edilen verilerden oluştuğuna dikkati çekilerek, "2017 yılına kadar güvenlik birimlerinde doldurulan soru formlarından elde edilen veriler resmi istatistik üretiminde kullanılmıştır. İdari kayıt verilerinin yeterli olgunluğa ulaşmasıyla veri kaynağı olarak soru formları yerine doğrudan idari kayıt kullanımına geçilmiştir. Bu değişim nedeniyle 2015 yılından itibaren veriler idari kayıtlara dayalı olarak revize edilmiştir." bilgisi verildi.

- "Veriler düzenli yayımlanmaya devam ediliyor"

Çalışmada yer alan göstergelerin güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen, dosyaları Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş veya ettirilmemiş, Türk vatandaşı olsun veya olmasın her bir çocuğun karıştığı olay sayısını gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullanılan verilerde bir kişiye ait gerçekleşen her olay için ayrı kayıt bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle TÜİK tarafından çocuk sayısı bazında bir istatistik yayımlanmamaktadır. Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan ve kayıp çocuk istatistiklerinin TÜİK tarafından artık yayımlanmadığı iddiası doğru değildir. TÜİK kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı verilerini Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre düzenli olarak yayımlamaya devam etmektedir. Bu kapsamda, TÜİK tarafından açıklanan 'kayıp (bulunan)' çocuklar, hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen çocukları kapsamaktadır."

Öte yandan açıklamadaki "Türkiye genelinde kaybolduktan sonra bulunarak emniyet birimlerine getirilen kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı" tablosuna göre, geçen yıl 15 bin 716 çocuk güvenlik birimlerine getirildi. Tablo şöyle:

Geliş NedeniYıllarToplamYaş grubu
-1112-1415-17 Bilinmeyen
ToplamErkekKadınErkekKadınErkekKadınErkekKadınErkekKadın
Kayıp (Bulunan)202315716823074864412162426241553634855
20221649986837816416202197920626283555052
202119277931399649495892410294959546426
202022380111031127710495922875278271797903
201917339970476355602522667181064775573
201815374779075845682572359197048635357
201715319810372164892492502188051125087
201613914728666283261572139166148214810
20159538457049683351731285120429503591

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber