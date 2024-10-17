Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi.

Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi.

B.Y'nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucu kullanan ve gözaltına alınan 5 şüpheli ifadelerinde, M.G. ve B.Y'nin kendilerine uyuşturucu temin ettiğini ve parti binasına davet ederek "Burası güvenli, polis giremez" diyerek uyuşturucu kullanmak üzere yer sağladıği iddiasında bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- "UYUMA uygulamasına ihbarda bulunun"

Demetlale Mahallesi Muhtarı Ebru Mert, mahallelerinde uyuşturucu satışı ve kullanımının yaygın olduğunu söyledi.

Mert, mahalle sakinlerine Emniyet Genel Müdürlüğünün "UYUMA" adlı uyuşturucuyla mücadele uygulamasına ihbarda bulunmasını tavsiye etti.

Siyasi partinin genel merkezinin bulunduğu Huzur Apartmanı'nın sakinlerinden 70 yaşındaki Gülper Güneyli, parti binasında yaşananların kendilerini rahatsız ettiğini ve bu nedenle şikayetçi olduklarını anlattı.

Apartman sakini Songül Karaca da emniyetin çalışmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şükür namazı kıldığını ifade etti.

Bu arada konuyla ilgili bilgi almak üzere telefonla aranan parti yetkilileri, Ankara dışında oldukları için açıklamayı daha sonra yapacaklarını kaydetti.