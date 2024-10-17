Samsun'da 5 bin 530 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 530 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 23:50, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 23:51
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 530 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, şüpheliler F.K. (22) ve S.M.K'nin (27) araçlarında yapılan aramada, 5 bin 530 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.