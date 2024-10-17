Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi
AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, savunma sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenleme iptal edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 16:04, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:23
Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi gelen itirazlar üzerine ertelenmişti.
AK Parti kaynakları yeni düzenlemede kredi kartından kesinti maddesinin olmayacağını açıkladı.
BAKAN ŞİMŞEK "BÜTÇEYE TEK KURUŞ GELMEYECEK" DEMİŞTİ
NTV yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenleme ile ilgili, "Bütçeye tek kuruş gelmeyecek tamamı savunma sanayi fonuna gidecek ama Meclis eleştirileri dikkate alır." demişti.