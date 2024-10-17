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Batı Trakya'da Türkçe yayın yapan gazeteye tazminat davası

Yunanistan'da Dedeağaç Metropoliti Anthimos, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrası Dostluk Eşitlik Barış Partisinin başarısını eleştiren açıklamalarının Millet gazetesinde yayımlanmasının ardından haberin gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla gazeteye 30 bin avroluk tazminat davası açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 23:11, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 23:12
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Batı Trakya'da Türkçe yayın yapan gazeteye tazminat davası

Yunanistan'da Dedeağaç Metropoliti Anthimos, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrası Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisinin başarısını eleştiren açıklamalarının Millet gazetesinde yayımlanmasının ardından haberin gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla gazeteye 30 bin avroluk tazminat davası açtı.

Batı Trakya'da Türkçe yayımlanan Millet gazetesinin sahibi ve genel yayın yönetmeni Cengiz Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Metropolit Anthimos'un, 9 Haziran'daki AP seçimlerinin ardından DEB Partisinin Türk azınlık oylarıyla Rodop ve İskeçe'de birinci parti olmasını eleştiren bir video yayımladığını ve bu videoda Yunanistan'ın entegrasyon politikalarını sorguladığını ifade etti.

Ömer, Anthimos'un DEB'in başarısını ciddi bir sorun olarak değerlendirdiğini belirterek, gazetenin bu açıklamaları Türkçe alt yazılı olarak haberleştirdiğini söyledi.

Bunun ardından Anthimos'un, "yalan haber yayma ve şahsiyetine zarar verme" iddiasıyla gazeteye ve ortaklarına dava açtığını belirten Ömer, bu davanın basın özgürlüğüne yönelik bir baskı girişimi olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Anthimos'un daha önce de Batı Trakya Türk Azınlığı aleyhinde söylemleri bulunduğunu ifade eden Ömer, gazetenin, Türk azınlığın haklarını savunma mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

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