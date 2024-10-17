'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı"na katılıyor.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ekonomik istikrarın temeli siyasi istikrardır.

Bütçe görüşmeleri maratonu 22 Ekim'de başlamış olacak.

Bütçemizde büyümenin sağladığı imkanların toplumun bütün kesimleriyle paylaşılması esas alınmıştır.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahiptir

2025 yılı bütçesi güçlenen beşeri sermayemizin bütçesidir.

Bütçemiz afet sonrası dönemde ortaya koyduğumuz hızlı rehabilitasyon irademizi yansıtmaktadır.

Bütçe teklifi mali disiplinin sağlanması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi ile uyumludur.

Enflasyonu kademeli olarak 2026 yılında tek haneli seviyelere indirmeyi hedefliyoruz.

2025 Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz.

Deprem harcamalarının GSYİH oranı yüzde 3,6 olmuştur.

Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3,1 olarak öngörülmüştür.

2025 yılı bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür.

Deprem hariç bütçe açığının yüzde 2,2 seviyesinde öngörülmektedir.

ASLAN PAYI EĞİTİME

Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2025 yılında 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz.

Böylece merkezi yönetim bütçesinde yüzde 14,8 ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz.

SGK'dan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde sağlık alanına bütçeden ayrılan toplam kaynak, 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşmaktadır.

Sosyal yardım ve destekler için 651 milyar lira, tarıma 703 milyar lira kaynak ayırdık.

Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 472 milyar lira kaynak öngörüyoruz.

Reel kesim destekleri için bütçemizden 561 milyar lira ödenek öngörüyoruz.

2025 yılı bütçesinde savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük.

Yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1,57 trilyon liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2025 yılı bütçemizin yüzde 10,7'sine denk gelmektedir.