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Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı feci kazada 20 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 18:41, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 18:42
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Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyona çarpmasıyla dehşet dolu anlar yaşandı. Özdemir K. (59) idaresindeki 35 CAU 160 plakalı yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G.'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri edildi.

Yaralılardan 2 yolcu ve muavinin sağlık durumunun ağır yaralı olduğu bildirildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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