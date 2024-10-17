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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 9.002,34 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 80,1 milyar lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 18:46, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 18:47
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Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 9.002,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 80,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Öte yandan ABD'de perakende satışlar eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı ve 714,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Ülkede, Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ekimde 10,3 değerine yükselerek sektördeki büyümenin sinyalini verirken, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Ekim ile biten haftada 241 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, ABD'de açıklanan veriler sonrasında resesyon endişelinin azalmasıyla küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Çin'de büyüme, perakende satışlar ve Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.710 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

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