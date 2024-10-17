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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri Londra'da

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ve beraberindeki heyet İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli temaslarda bulundu. Komisyon Başkanı Derya Yanık: "Türkiye olarak vatandaşlarımız dünyanın neresinde olursa olsun onların yanında olmak bizim görevimiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 18:59, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 19:01
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri Londra'da

LONDRA (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ve beraberindeki heyet İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli temaslarda bulundu.

Yanık ve beraberindeki heyette yer alan CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türk dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin yeni Londra Başkonsolosu Büyükelçi Korkut Tufan ve Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş da heyete eşlik etti.

- "Türk ve Müslüman toplumlar, İngiltere'nin önemli bir parçasını teşkil ediyor"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, burada yaptığı konuşmada, heyetin yurtdışı ziyaretlerinde bu ülkelerde yaşayan Türk toplumu ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelmenin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Yanık, "Türkiye olarak vatandaşlarımız dünyanın neresinde olursa olsun onların yanında olmak bizim görevimiz. Bunu da sadece sözle değil, fiziki olarak da göstermek için muhakkak buluşmaya, bir araya gelmeye birbirimizi dinlemeye gayret ediyoruz." dedi.

Heyetin 3 günlük ziyaret kapsamında Londra'da bulunduğunu aktaran Yanık, ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, İngiltere'de yaklaşık 2 ay önce meydana gelen aşırı sağcıların şiddet eylemleri ve bu eylemlerin Türk toplumu üzerindeki etkilerinin ele alındığını kaydetti.

Ülke geneline yayılan aşırı sağın sokak olaylarının, buradaki toplum içerisinde endişe ve tedirginliğe yol açtığını dile getiren Yanık, "Hem bizim sivil toplum kabiliyetimiz, kapasitemiz hem de İngiltere içerisindeki aklı selim siyaset ve toplum kesimlerinin ortak çabasıyla muhakkak bunların da üstesinden geleceği ümidimi korumaya devam ediyorum." dedi.

Yanık, İngiltere'de yaşayan Türk ve Müslüman toplumların, ülkenin önemli bir parçasını teşkil ettiğinin altını çizdi.

Derya Yanık, aşırı sağ ve İslam karşıtlığı konularına ilişkin dün İngiliz parlamenterlerle görüştüklerini, bugün de gayrimüslim sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini kaydetti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu da TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun, diğer komisyonlardan farklı olarak kanunla kurulduğunu belirterek, "Dolayısıyla, İnsan Hakları Komisyonu olduğu için bu divan iktidar, ana muhalefet ve muhalefet partilerinden oluşuyor. Diğer komisyonlarda böyle bir tablo yok." dedi.

Tanrıkulu, bu komisyonda ortak paydanın, Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki yurttaşların insan hakları olduğunun altını çizdi.

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