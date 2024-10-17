Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı'nın avukat olan sevgilisinin, 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdığı öne sürülüyordu. Başsavcının bu işlemi, söz konusu kişilerin kendi adına Instagram hesabı açtığı iddiasıyla ilgili uyguladığı belirtiliyordu.

"Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi" suçunu işledikleri gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkan 5 kişiden 1'i gözaltına alındı.

Evinde arama yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. İddiaların ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı.